В Смеле начали подключать к газу котельные, – Зубко

В городе Смела Черкасской области уже подали газ на первые восемь котельных из двадцати.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Facebook.

3 часа с момента проведения Комиссии ТЭБ ЧС с участием Президента Украины Петра Порошенко. Подан газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, требуется время. К ним подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152», – написал Зубко.

В то же время он отметил, что подача газа осуществляется в первую очередь в котельных, к которым подключена социальная сфера.

Напомним, уже третий год подряд 70-тысячная Смела оказалась не готова к холодам. Отопительный сезон здесь начали с опозданием, а поставляли тепло с перебоями.

12 ноября в городе Смела Черкасской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла.

Впоследствии также стало известно, что 11 школ приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

За срыв отопительного сезона в городе Смела Черкасской области полиция открыла уголовное производство.

13 ноября из городской больницы эвакуировали пациентов из-за отсутствия отопления. Температура в помещениях Смелянской городской больницы снизилась до +3 – +7 градусов. Это ниже определенного санитарно-гигиеническими нормами минимально допустимого уровня.

Против местной власти города Смела, что в Черкасской области, открыто уголовное производство по факту безответственности и несвоевременного начала отопительного сезона.

Около сотни жителей Смелы пришли к стенам Кабмина. Они требовали включить отопление в их домах. Ведь в городе не работают школы и детсады, закрыли и местную больницу.

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