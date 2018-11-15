В МВД одобрительно отнеслись к идее введения штрафов за несвоевременную замену шин

В Министерстве внутренних дел Украины поддерживают идею внести изменения в законодательство относительно взыскания штрафов с водителей, которые несвоевременно заменили на своих автомобилях летние шины на зимние.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, комментируя информацию в СМИ о разработке министерством соответствующих изменений в законодательство, передает УНИАН.

«В принципе, как идея – да. В некоторых странах есть (штрафы, – ред.). Но будет ли у нас – не готов сказать, потому что у нас законопроекты проходят очень долго», – сказал он. По словам Шевченко, для внедрения этой идеи необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он добавил, что не имеет информации о разработке соответствующего законопроекта.

«О законопроект будем говорить, когда он будет зарегистрирован», – отметил Шевченко.

Стоит отметить, что сегодня некоторые СМИ сообщали, что МВД и полиция разрабатывают законопроект, которым будет предусматриваться привлечение к ответственности водителей за несвоевременную замену летних автомобильных шин на зимние.

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