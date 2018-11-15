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четверг, 15 ноября, 2018, 23:22 Мир
В Германии столкнулись два школьных автобуса

Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии, в результате аварии серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает Bild, передает «Европейская правда».

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30 по местному времени.

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков имеют травмы средней и легкой степени тяжести.

По предварительной информации, в автобусе находились около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больнице использовали несколько вертолетов.

Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.
ДТПГерманиядетиновости мира
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