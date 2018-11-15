В Германии число украинских работников за год увеличилось на 10%

В Германии по состоянию на март 2018 года около 43 тысяч украинских граждан имели официальную работу и платили обязательные социальные взносы.

Об этом со ссылкой на Министерство труда Германии, – сообщает DW.

«По сравнению с мартом 2017 года наблюдается рост на 4 тысячи человек, то есть на 10 процентов», – отмечается в сообщении. В марте 2013 года этот показатель составлял лишь 29 тысяч человек.

В Германии проживают 138 тысяч украинских граждан. По данным немецкого статистического ведомства, по состоянию на конец 2017 года в целом в ФРГ проживало 88 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин, которые имеют гражданство Украины. Почти 13,5 тысячи украинцев в Германии – несовершеннолетние, 23,5 тысячи – старше 65 лет.

Средний возраст составляет 42-43 года, больше половины – женатые, но лишь каждый третий из них – с гражданином или гражданкой Германии. Средняя продолжительность проживания в Германии составляет 11,5 лет. Вид на жительство в ФРГ имеют 78,5 тысячи граждан Украины.

По 2017 год в Германию на жительство въехали 11,8 тысячи украинцев, уехали оттуда или умерли – почти 10 тысяч.

Как сообщалось, 7 ноября ФРГ и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении, который координирует социальную защиту, в частности, в области государственного пенсионного страхования и страхования в случае несчастного случая.

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