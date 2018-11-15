В Евросоюзе назвали сроки переходного периода Brexit

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал сроки переходного периода Brexit, а также выделил 5 важнейших позиций по проекту соглашения.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

Барнье напомнил, что ЕС и Великобритания одновременно опубликовали проект соглашения о выходе Британии из ЕС. По его словам, «точный и детальный документ» содержит 185 статей, 3 протокола и несколько приложений.

Координатор ЕС выделил 5 позиций документа, которые он считает наиболее важными: права граждан ЕС в Британии и подданных Великобритании в ЕС, финансовое урегулирование между сторонами, благоустроенный выход Британии с учетом ситуации в различных секторах, менеджмент соглашения о Brexit; переходный период.

Также он сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года.

«Мы также предусматриваем возможность продления этого переходного периода один раз на ограниченный период на основе общего согласия», – добавил Барнье.

«Это соглашение – важный этап для завершения переговоров. Это также итог метода переговоров, которые с самого начала велись в условиях прозрачности и при уважении наших взаимных мандатов», – подчеркнул он.

Справка ИA ZIK.

Правительство Британии утвердило детальные условия своего выхода из ЕС.

Правительство Британии одновременно опубликовало принято политическое решение, в котором обозначены ключевые условия Brexit, а на сайте Еврокомиссии опубликован поект соглашения о Brexit и дополнения к нему объемом 585 страниц.

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