четверг, 15 ноября, 2018, 22:15 Экономика
Украинская валюта укрепилась до максимума с лета
15 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 – 27,79 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
- Доллар США – 27,76 – 27,79 гривны;
- Евро – 31,38 – 31,39 гривны;
- Российский рубль – 0,4169 – 0,4175 гривны.
Отметим, что последний раз котировки гривны к доллару на этом уровне наблюдались в августе.
Напомним, 15 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 гривны за доллар.
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