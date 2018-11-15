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четверг, 15 ноября, 2018, 22:15 Экономика
Украинская валюта укрепилась до максимума с лета

15 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 – 27,79 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

  • Доллар США – 27,76 – 27,79 гривны;
  • Евро – 31,38 – 31,39 гривны;
  • Российский рубль – 0,4169 – 0,4175 гривны.

Отметим, что последний раз котировки гривны к доллару на этом уровне наблюдались в августе.

Напомним, 15 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 гривны за доллар.
деньгикурсы валютновости Украиныновости экономики
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2018-11-15 23:40 :29