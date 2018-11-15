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четверг, 15 ноября, 2018, 8:28 Политика
Украина, Молдова и Грузия создадут платформу для противодействия гибридной агрессии России

Украина, Молдова и Грузия создадут платформу для изучения гибридных методов влияния России на население оккупированных ею территорий и выработки механизмов противодействия этому.

Об этом во время трехсторонней встречи в Кишиневе договорились вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Республики Молдова Кристины Лесник, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили, – сообщает пресс-служба посольства Украины в Молдове.

«Достигнута договоренность о создании платформы Украина-Молдова-Грузия по наработке общих подходов по изучению, анализу гибридных методов влияния РФ на население неподконтрольных, оккупированных территорий, выработки механизмов противодействия этому влиянию», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Грузия, Украина и Молдова подписали устав Межпарламентской ассамблеи.
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