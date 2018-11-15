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четверг, 15 ноября, 2018, 13:43 События
Украина готовит пакет санкций против предприятий, желающих сотрудничать с российской армией

Украина разрабатывает новые санкции против украинских предприятий, которые охотно сотрудничают с российским оборонным комплексом, и вдохновителей выборов в «ЛНР» и «ДНР».

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения Киевского бронетанкового завода, передает УНИАН.

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения Кабинет министров, Служба безопасности. Верховная Рада внесла свои предложения. И я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения так называемых фейковых «выборов» на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, сотрудничающих с оборонным комплексом и усиливающих сферу безопасности и обороны Российской Федерации», – заявил он.

В этом списке могут быть представители отдельных европейских стран, которые «из провокационных соображений делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории».

Вместе с тем, секретарь СНБО подчеркнул, что для Украины и противодействие российской агрессии – не только на поле боя.

«Это – и, безусловно, технология санкций, технология ограничения какой-либо поддержки российской промышленности, не только оборонной промышленности», – сказал Турчинов.

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РоссиясанкцииАлександр ТурчиновУкраинановости Украины
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