Украина готова обменять 60 сепаратистов на узников Кремля, – И. Геращенко

Украина готова отдать России более 60 граждан, которые совершили преступления против украинской государственности, для освобождения украинских заложников и политических заключенных, которых удерживают в России и анексированном Крыму.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на Михайловской площади в Киеве, где проходила акция в поддержку украинских политзаключенных, сообщает УНИАН.

«Мы готовы отдать Российской Федерации более 20 россиян, осужденных в Украине, для освобождения политзаключенных Кремля. Мы готовы отдать через процедуру помилования, освободить более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины, для освобождения наших военных и гражданских, в том числе, и журналиста Станислава Асеева, с оккупированной территории», – отметила Геращенко.

Также она напомнила, что списки политзаключенных были переданы и президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, а также имена украинцев озвучиваются на встречах «нормандского формата».

По данным правозащитников, более 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированном ею Крыму. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот России с требованием освободить находящихся там украинцев.

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