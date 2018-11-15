Украина должна привыкать к появлению рабочих из Центральной Азии и Африки, – Длигач

Проблема отсутствия кадров в Украине будет усиливаться. Поэтому рано или поздно нам придется открывать границы для трудовых ресурсов. Даже уже сейчас идет в полной мере процесс привлечения трудовых ресурсов из Африки и Центральной Азии. Украина должна привыкнуть к такому будущему.

Об этом в эфире программы ДокаZ с Алексеем Шевчуком на телеканале ZIK заявил экономист Андрей Длигач.

Гость программы отметил, что сегодня в Украине насчитывается 17 миллионов работающих людей, однако около 9-ти миллионов работают за рубежом.

«И это большая проблема для Украины. Поэтому проблема отсутствия кадров будет усиливаться. Следовательно, Украине придется смириться с двумя моментами. Прежде всего с тем, что рано или поздно нам придется открывать границы для трудовых ресурсов. Даже уже сейчас идет в полной мере процесс привлечения трудовых ресурсов и из Африки, и из Центральной Азии. Это будет усиливаться. Поэтому Украина должна привыкнуть к такому будущему», – отметил Андрей Длигач.

В то же время экономист отметил, что труд украинцев за границей – это не так плохо.

«На самом деле это ускоряет модернизацию страны. Эти люди видят «другой мир», они возвращаются с другими мыслями. Но очень хотелось бы, чтобы они возвращались. Потому часто случается так, что работники переезжают за границу семьями»,– добавил гость программы.

Вот именно для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине, экономист считает, что нужно думать о роботизацію и автоматизацию украинского производства.

«И у нас для этого есть прекрасная возможность. Украине действительно надо тотально менять инфраструктуру и строить новые индустрии. Тем более, что мы можем не просто догонять мир, который модернизировался 200 лет, а сразу строить экономику будущего»,– отметил Андрей Длигач.

Как сообщалось, Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%, что выше на несколько пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом Фонда, обнародованному в апреле.

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