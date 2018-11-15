Убийство Хашогги: США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщается на сайте Минфина, граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского, информирует «Новое время».

Санкции введены в отношении высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махер Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы за их причастность к убийству Хашукджи.

В сообщении Минфина отмечается, что внесены в список санкций подданные Саудовской Аравии «целенаправленно и жестоко убили журналиста, который жил и работал в Соединенных Штатах».

Оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамал Хашогги исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время «драки».

В Саудовской Аравии заявили, что власть хотела убедить Хашогги вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что «накачают» лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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