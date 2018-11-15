Тука объяснил, как определить кандидата, на которого сделает ставку Путин

Мураев, Рабинович или Бойко – это дымовая завеса Путина. Настоящий кандидат, которого выдвинет Кремль, будет изображать из себя патриота в вышиванке, будет целовать булаву и Кобзарь.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Из уст Путина мы часто слышали, что Россия готова сотрудничать с любой властью, но не с этой. Он скрыто лоббирует смену существующей власти в Украине», – убежден эксперт.

Стратегические устремления Кремля остаются неизменными: контроль над всем нашим государством, отмечает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

«Он может пойти двумя путями: либо оккупировать, либо интегрировать пророссийских политиков во властные подразделения Украины. Речь идет о должности президента, места в парламенте», – говорит Георгий Тука.

Он убежден, что Путин будет помогать пройти к власти человеку, который лояльно относится к Кремлю.

«Это не обязательно должен быть Мураев, Рабинович или Бойко. Эти персоны – дымовая завеса. Человек, которого хочет видеть Путин, будет высказываться патриотическими лозунгами, будет одет в вышиванку, будет целовать булаву и Кобзарь. Впрочем, шаг за шагом будет соглашаться на прямые переговоры, потом начнет рассказывать об особом статусе, федерализации, праве вето центральной власти. Таким образом Кремлю удастся контролировать Украину», – рассказывает эксперт.

Георгий Тука считает, что Путин еще не выбрал, кого выдвинет на украинские выборы от своего имени.

«Вероятно, такие цели есть относительно нескольких потенциальных кандидатов. И главная игра еще впереди», – комментирует заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Кроме того, неуступчивость нынешней власти раздражает Путина, отмечает эксперт.

«Все усилия администрации Путина направлены на реализацию тайного плана относительно кандидата в украинские президенты. До этого момента никаких радикальных действий со стороны России не будет», – уверяет Георгий Тука.

Среди всего, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий обращает внимание на социологию.

«Согласно данным, которым я доверяю, примерно 68 процентов опрошенных украинцев готовы к миру через компромисс. Сторонники кампании Медведчука пытаются нам доказать, что путь к миру лежит через прямые переговоры с Донецком и Луганском. Этот неверный шаг – предательство национальных интересов», – добавляет Георгий Тука.

Напомним, ранее кандидат политических наук Ростислав Балабан также подчеркнул, что Порошенко – невыгоден Кремлю.

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