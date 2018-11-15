США расширили санкции против Кубы

Официальный Вашингтон расширил список санкций против Кубы, добавив в него 26 учреждений, которые контролируются кубинскими силовиками.

Об этом официально заявил Государственный департамент США в среду, сообщает Укринформ.



Фото: huffingtonpost/Reuters

«В рамках усилий администрации Трампа, направленных на предотвращение поступления американских средств военным, разведывательным и службам безопасности Кубы, Государственный департамент добавил 26 учреждений в Список ограничений в отношении Кубы, в том числе, 16 отелей, которые принадлежат кубинскому военному ведомству»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, Госдепартамент наложил повторный запрет на пять учреждений, которые уже были в «черном списке», сообщили в Госдепе.

Новые санкции вступают в силу в четверг, 15 ноября, отметили во внешнеполитическом ведомстве США. При этом отмечается, что администрация США продолжит периодически обновлять список ограничений согласно Меморандуму президента от 2017 году относительно политики США в отношении Кубы.

Список ограничений в отношении Кубы включает учреждения, которые находятся под контролем кубинских военных, спецслужб, служб безопасности или их отдельных представителей. Санкции США запрещают прямые финансовые операции с этими субъектами.

Как сообщалось ранее, США ужесточили экономические санкции против Кубы

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