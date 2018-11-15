Советник министра информполитики Жемчугов: Хорватский сценарий на Донбассе невозможен

Хорватский сценарий силового освобождения для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей невозможен, поскольку привел бы к неминуемой эскалации на Донбассе и новым жертвам.

Такое убеждение выразил советник министра информационной политики Герой Украины Владимир Жемчугов во время встречи со студентами Тернопольского госмедуниверситета, сообщает «Укринформ».

«Кое-кто предлагает хорватский, силовой сценарий, мол, взять наступлением оккупированные территории и вернуть их Украине. Это – дальнейшая неизбежная эскалация войны и новые большие жертвы. Я сторонник экономического давления на Россию, когда мы, отстаивая свои рубежи, даем отпор врагу, а экономические санкции Европы и других мировых государств сделают свое дело, и Россию ждет крах, развал на куски, как это было с СССР», – сказал Жемчугов во время общения с аудиторией в формате «открытого микрофона».

Он подчеркнул, что Украина сейчас стоит оборонным щитом между Западом и Россией, и Европа должна это понимать. «Если бы не было этого, то 10-12 часов, лишь один марш-бросок танковой бригады – и (российские – ред.) танки могли бы быть в Берлине. Поэтому так важно, чтобы Европа помогала Украине в ее противостоянии российской агрессии. Об этом надо говорить на всех уровнях, как на дипломатическом, так и на бытовом, общаясь с вашими ровесниками-иностранцами», – сказал Жемчугов, обращаясь к студентам.

Встреча с Героем Украины нашла отклик в сердцах ее участников. Так, студент первого курса Олег Герасимович сказал корреспонденту агентства, что эти два часа пролетели очень быстро. «Сегодняшняя встреча меня просто потрясла. У меня отец инвалид, тетя, я хорошо знаю, как тяжело этим людям. Но то, что делает Владимир Жемчугов, человек, который был в плену, потеряла две руки, зрение, слух, живет с осколками в теле, открыло для меня истину, что есть в Украине настоящие Герои, люди, сильные духом. И такая встреча, просмотр фильма «Пленники Кремля» – то очень нужное дело», – отметил он.

Накануне Жемчугов общался с тернопольскими студентами – будущими педагогами-историками, завтра планирует поездку в Збараж, где встретится с учащимися профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

Владимир Жемчугов с мая 2014 года был организатором и активным участником движения сопротивления против российской оккупации на Луганщине. С 29 сентября 2015 года по 17 сентября 2016 года находился в плену боевиков «ЛНР». В плен попал с тяжелыми ранениями, подорвавшись на «растяжке».

После освобождения из плена он является активным участником государственных и волонтерских мероприятий в Украине и за рубежом, проводит военно-патриотические лекции-беседы со школьниками, курсантами, военнослужащими.

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