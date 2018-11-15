Сергей Марков пригрозил Украине вторым Чернобылем

Бывший депутат Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, выступил с бредовым заявлением о выдуманной угрозе взрыва атомных электростанций в Украине.

Об этом сообщает obozrevatel.

По его мнению, к этому приведет тот факт, что указанные объекты начали переводить с российского на американское ядерное топливо. Угрожающую речь Марков озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Украина все больше представляет угрозу и для европейской безопасности! Я уже поднимал здесь вопрос, мы должны постоянно об этом говорить и кричать: вот эта ситуация с атомными станциями в Украине – это, безусловно, угроза взрыва атомных электростанций! Потому что по приказу американских чиновников, для того, чтобы посадить американский бизнес на украинском бюджете, вместо российского ядерного топлива, которое должно быть 100% по технологии, им туда вставляют американское!» – возмущенно воскликнул скандальный российский политик.

Как сообщалось ранее, пропагандист Путина дважды «слил» даты вторжения России в Украину.

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