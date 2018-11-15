live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
15 ноября, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
15 ноября, четверг
Анонс програми Стежками війни: Стати на ноги - 15.11.18, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Стати на ноги - 15.11.18, о 23.00
15 ноября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 15 ноября, 2018, 9:57 Мир
Сергей Марков пригрозил Украине вторым Чернобылем

Бывший депутат Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, выступил с бредовым заявлением о выдуманной угрозе взрыва атомных электростанций в Украине.

Об этом сообщает obozrevatel.

Ð¡Ð¾ÑÐ°ÑÐ½Ð¸Ðº ÐÑÑÑÐ½Ð° Ð¿ÑÐ¸Ð³ÑÐ¾Ð·Ð¸Ð² Ð£ÐºÑÐ°ÑÐ½Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ð¼ Ð§Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÐµÐ¼

По его мнению, к этому приведет тот факт, что указанные объекты начали переводить с российского на американское ядерное топливо. Угрожающую речь Марков озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Украина все больше представляет угрозу и для европейской безопасности! Я уже поднимал здесь вопрос, мы должны постоянно об этом говорить и кричать: вот эта ситуация с атомными станциями в Украине – это, безусловно, угроза взрыва атомных электростанций! Потому что по приказу американских чиновников, для того, чтобы посадить американский бизнес на украинском бюджете, вместо российского ядерного топлива, которое должно быть 100% по технологии, им туда вставляют американское!» – возмущенно воскликнул скандальный российский политик.

Как сообщалось ранее, пропагандист Путина дважды «слил» даты вторжения России в Украину.
ЧернобыльугрозыСергей Марковновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-15 10:12 :09