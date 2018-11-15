Сайт «Миротворец» и МИД Германии поссорились между собой из-за «друга Путина»

Представители сайта «Миротворец» отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД Германии, которая призвала закрыть ресурс после появления на нем имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в списке «антиукраинских» деятелей.

В «Миротворцы» обеспокоены подобными заявлениями официального представителя МИД Германии и считают это нападками на свободу слова и свободу распространения общественно-значимой информации о преступлениях России и созданных ею террористических организаций против Украины и ее народа», передает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление представителей «Миротворца».

«Центр «Миротворец» глубоко обеспокоен нападениями пресс-секретаря МИД Германии на свободу слова и свободу распространения общественно-значимой информации о преступлениях России и созданных ею террористических организаций против Украины и ее народа», – говорится в распространенном 15 ноября заявлении.

«Удивлены тем, что ее (пресс-секретаря МИД Германии – ред.) заявление слово в слово совпадает с заявлениями МИД российских оккупантов и финансируемых ими пророссийских террористических организаций. Интересно, что это заявление сделано спикером МИД Германии после того, как председатель совета директоров российской компании «Роснефть» и член-корреспондент российской академии наук Герхард Шредер публично поддержал российскую агрессию против Украины и по требованию своих российских хозяев попытался в очередной раз легализовать нападение России на Украину и аннексию украинского Крыма», – указано в заявлении.

Министерство иностранных дел Германии 14 ноября повторило призыв закрыть сайт «Миротворец» после появления на нем имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в список «антиукраинских» деятелей.

На сайте «Миротворец» Шредеру инкриминируют «попытку легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины». Экс-канцлер попал в список этого месяца после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten выразил мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

Государства ЕС озвучили требование Киева закрыть сайт в мае 2016 года, когда на нем были обнародованы списки журналистов, в том числе западных, которые, выполняя профессиональные обязанности, вынуждены были получать аккредитацию от группировки «ДНР». Во время скандала с обнародованием данных журналистов сайт объявил о своем закрытии, но затем решил возобновить работу.

Центр «Миротворец» является общественной организацией и известный сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистов и иностранных граждан, которые их поддерживают. Соответствующую информацию об этих лицах «Миротворец» публикует на своем сайте в разделе «Чистилище».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.