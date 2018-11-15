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четверг, 15 ноября, 2018, 13:34 События
С начала снегопадов в Украине на дорогах погибли 11 человек

За минувшие сутки, когда начались снегопады, на дорогах Украины погибли 11 человек. А 96 – травмировались.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

«За минувшие сутки имеем страшную статистику. Через погодные условия, невнимательность, халатность и по другим причинам на дорогах страны произошло 1358 ДТП. Среди пострадавших 96 травмированных, 11 погибших», – говорится в сообщении.

В полиции призвали вести себя осторожно во время пребывания за рулем.

Напомним, в Киеве вчера выпал первый снег. А в целом по Украине в среду, 14 ноября, произошло более 1000 ДТП.

 
ДТПУкраинановости Украины
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