С 1 марта перерасчет пенсии получат все категории украинцев, – Розенко

В Украине с 2019 года стартует автоматическое осовременивание пенсий, которое станет ежегодным, а перерасчет выплат при этом не будет зависеть в дальнейшем от решений правительства.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, передает «Укринформ».

«Со следующего года начинается уже автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно. Люди увидят, что уже не от решений правительства зависит перерасчет пенсий. С 1 января 2019 года получат очередной перерасчет, осовременивания и повышения пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии. То есть это уже автоматический режим, который ощутят на себе все люди. Да, этот год мы пропустили, потому что был перерасчет с 1 октября», – пояснил Розенко.

Вместе с тем чиновник отметил, что осовременивание выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.

«В этом году мы финансируем бюджет Пенсионного фонда на уровне предыдущего года, при том что уровень пенсионного обеспечения увеличился, поскольку было перечислено пенсии военнослужащим. К тому же, в течение года с изменением прожиточного минимума увеличился размер пенсий у людей, в которых он зависит от размера прожиточного минимума. Дефицит и долг пенсионного фонда не увеличился. Мы работаем в рамках запланированных графиков. Наоборот – мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда», – уточнил вице-премьер.

Справка IA ZIK.

Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. С 11 октября вступил в силу Закон «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно повышения пенсий».

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