Религиовед: Патриарх Кирилл против автокефалии, потому что Киев для них – и Константинополь, и Иерусалим

Патриарх Кирилл отметил, что никогда и ни за что Украина не получит автокефалии. Он объяснил это тем, что Киев является своего рода Константинополем и Иерусалимом.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

«Патриарх Алексий II неоднократно говорил, что Украине полагается автокефалия и когда она ее получит. Ведь есть правила четвертого Халкедонского собора, которые заключили в 451 году», – отмечает Виктор Еленский.

Вместе с тем, Патриарх Варфоломей в присутствии людей на Софиевском майдане обратился к Алексию II, мол надо расставить точки над «і» в этом вопросе, отмечает эксперт.

«Патриарх Алексий II пообещал разобраться в этом вопросе. Однако Патриарх Кирилл отметил, что никогда и ни за автокефалии Украина не получит. Люди его спрашивают, почему маленькая Албанская церковь, храмы Словацких земель имеют независимость? Он отвечает: «Потому что Тирана (столица Албании) никогда не была ни Константинополем, ни Иерусалимом, в отличие от Киева»», – рассказывает Виктор Еленский.

Поэтому Московский патриархат не хочет покидать Украину, объясняет заместитель председателя Комитета по вопросам культуры и духовности.

«Далее Патриарх Кирилл сказал: границы их церкви нерушимы, вопреки тому, что написано в каноническом праве. Тогда Патриарх Варфоломей начал решать эту проблему, ведь Москва отказалась это делать», – отмечает Виктор Еленский.

К слову, напомним, ранее эксперт предположил, что Патриарх Кирилл просто издевается над Московским патриархатом.

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