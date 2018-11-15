«Прозвенел» на весь мир: Путина публично унизили на саммите в Сингапуре

В Сингапуре 14 ноября президента РФ Владимира Путина, который приехал на саммит Россия – АСЕАН, обязали пройти через рамки металлоискателя.

Это произошло, когда он приехал на встречу в торгово-выставочный центр Suntec, – сообщает «Коммерсант».

«Он хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку. То есть, похоже, полицейские хотели проверить, что он с собой пытается пронести», – сказано в материале.

В издании ситуацию назвали без преувеличения уникальной, поскольку в подобных случаях президенту или другим высокопоставленным открывают какой-то дополнительный проход, «который всегда есть и отгороженный какими-то столбиками с красной лентой».

«Но здесь все получилось принципиально иначе. Президента России обязали пройти сквозь рамку, и видимо, не случайно», – добавили в материале.

Отмечается, что, проходя проверку, Путин «зазвенел». Стали российского президента обыскивать дополнительно, не сообщается.

Как сообщалось ранее, определена дата второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.