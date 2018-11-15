Протест от безысходности: на Тернопольщине работники автодора снова перекрыли дорогу

Уже почти полгода работники государственного предприятия «Тернопольский облавтодор» не могут добиться, чтобы им выплатили заработанное.

Сегодня люди снова пытались привлечь к себе внимание властей. От безысходности уже второй раз за три недели сотрудники предприятия пошли перекрывать дорогу.

Протест вызван задолженностью Службы автомобильных дорог в Тернопольской области перед ГП «Тернопольский облавтодор». Сумма долга по зарплате, по словам работников, уже достигла свыше 20 миллионов гривен. Средств они не получают с июня.

Около сотни митингующих непрерывно двигались по нерегулируемому пешеходному переходу на центральной улице Тернополя – Русской. По словам людей, акция планировалась более массовая, однако части сотрудников обещали, что им оперативно выплатят зарплату. Но долг так и не вернули.

На Тернопольщине работники автодора снова перекрыли дорогу

Из центра города дорожники отправились в Тернопольскую облгосадминистрацию, где продолжили акцию. Заместитель председателя ТОГА Олег Валов, который встретился с ними, отметил, что ситуацию возьмут под контроль.

Работникам облавтодора, как и в прошлый раз, пообещали вернуть средства. Если договоренности не выполнят до следующей среды, протестующие будут требовать увольнения руководства и снова будут перекрывать дороги.

Как сообщала IA ZIK, первая мирная акция тернопольских дорожников состоялась 25 октября. Тогда люди перекрыли дорогу недалеко от аэропорта.

Из-за недофинансирования работники облавтодора работают по сокращенному графику 2-3 дня в неделю. Однако и в таких условиях им не выплачивают зарплат.

Люди заявляют – государственное предприятие доводят до банкротства.

На Тернопольщине работники автодора снова перекрыли дорогу

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