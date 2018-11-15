Президент Польши подготовил проект компенсаций сосланным в Сибирь

Президент Польши Анджей Дуда направил в Сейм законопроект о финансовой помощи лицам, которые находились в ссылке или были депортированы в СССР на протяжении 1939-1956 годов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В документе речь идет о предоставлении так называемым сибирякам финансовой помощи размером, который будет зависеть от продолжительности их ссылки или депортации. За каждый полный месяц такие лица должны получить 200 злотых (около 47 евро) компенсации, однако общая сумма не может быть меньше, чем 2400 злотых (около 560 евро). Размер помощи будет определять Управление социального страхования.

Денежную компенсацию получат как лица, которых вывезли с территории польского государства вглубь СССР, где они находились в ссылке, так и лица, которые родились в ссылке.

Дуда предусмотрел два условия получения компенсации: подтвержденный решением главы Управления по делам иностранцев и репрессированных лиц документ о периоде пребывания в ссылке или высылке и польское гражданство на момент подачи заявления.

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