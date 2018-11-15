Президент: Немедленно дайте людям в Смелу газ и тепло – под мою ответственность

Сейчас неважно, кто виноват в чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Смеле. Есть представители НАК, правоохранительные органы и судебная власть, которые должны решить этот вопрос. Но даю вам несколько часов, чтобы мне как Президенту доложить, что тепло в городе запущено и газ "пошел".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое транслирует телеканал ZIK.

Президент, комментируя отсутствие тепла в Смеле, отметил, что отопление в городах и подготовка к зиме – это прямая ответственность местных властей.

«Я для того инициировал децентрализацию, чтобы передать львиную часть средств на места. Уже сегодня 52% сводного бюджета идет на местные бюджеты. Но, если депутаты, городской голова на сегодняшний день не могут принять это решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентиль – это не дело Президента. Я этим не занимался, и заниматься не буду. Но как Глава государства я не дам ни в коем случае нарушать права граждан», – заявил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что ни в коем случае поведение различных служб, которые допустили срыв отопительного сезона в Смеле, не должно остаться без реакции правоохранительных органов.

«Мы не можем допустить, чтобы безответственные чиновники издевались над людьми при минусовой температуре на улице. Поэтому сейчас мне все равно, кто виноват в чрезвычайной ситуации в Смеле. Есть представители Нак, правоохранительные органы и судебная власть, которые должны решить этот вопрос.

Но если кто-то в Смеле, или даже в Киеве не может принять решение, или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло! Под мою ответственность. Потом вы оформите все необходимые бумаги. Если этому будет мешать городская власть, есть Верховая Рада, которая может назначить досрочные выборы городского головы или городского совета. Даю вам несколько часов, чтобы мне как Президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел», – заявил Президент Порошенко.

Напомним, с 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет Смелы.

Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

Поставки тепла в Смеле задерживают не впервые. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией «Смелаенэргоинвест», которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

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