Полиция отчиталась о задержании четырех фигурантов бандитской разборки в Луцке

Работники волынской полиции задержали четырех жителей Киева и Киевской области. Их обоснованно подозревают в причастности к стрельбе 5 ноября в Луцке, во время которой один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

Об этом IA ZIK сообщили в СК ГУНП в области.

«Четырем злоумышленникам следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Троим подозреваемым избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», – отметил начальник ГУНП в области Петр Шпига.

Сейчас решается вопрос относительно избрания четвертом подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 5 ноября на линию службы полиции «102» поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее сообщалось о трех взятых под стражу подозреваемых.

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