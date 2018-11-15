Под российской оккупацией Крым обречен быть убыточной «серой зоной»

Новая порция американских санкций обнажила неприятную для крымчан тенденцию: самые «жирные» активы на полуострове прибрали к рукам близкие к Кремлю олигархи. Большая часть из них уже фигурирует в американских и европейских «черных списках». Компании, которые не имеют тесных связей с «властью», не рискуют заходить на полуостров.

Несмотря на все усилия Москвы, захваченный Крым так и не удалось полностью интегрировать в экономику соседней России, пишет Сергей Стельмах для «Крым.Реалии»

Власти США в очередной раз дала понять российскому руководству, что Вашингтон может существенно усложнить Кремлю процесс «интеграции» захваченного украинского полуострова. Американский Минфин на днях опубликовал новый список санкций, в который попали физические и юридические лица, причастные к аннексии Крыма и войне на Донбассе. Под ограничениями оказались крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма. В списке санкций также внесли компании «Крымтеплоэлектроцентраль», «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов» («УКІП»), «Южный проект» и подконтрольное боевикам группировки «ЛНВ» «министерство государственной безопасности».

Из физических лиц в американский «черный список» пополнили бывший сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Сушко, который сейчас работает на Федеральную службу безопасности России, «заместитель министра государственной безопасности» группировки «ЛНР» Александр Басов и российский генерал Владимир Зарицкий, который возглавлял с 2001 до 2008 года российские ракетные войска. Зарицкий является фактическим владельцем «УКИП».

В американском ведомстве уточнили, что Mriya Resort & SPA попала под удар из-за связи с российским «Сбербанком». Именно на базе этого заведения российская «власть» региона проводит так называемый экономический форум. Кремлевские чиновники называют мероприятие «основной российской площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму». Форум активно используется с целью рекламы «российского» полуострова, дезинформации крымчан и жителей соседней России. Участие некоторых западных политиков, депутатов и общественных деятелей преподносится как «прорыв информационной блокады» и якобы готовность европейского сообщества закрыть глаза на аннексию украинской территории.

Остальные санаториев оказались в «черном списке» за незаконные операции, которые провернули подконтрольный Кремлю «правительство» «республики». Прошлым летом «чиновники» провели «приватизацию» санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», которые потом продали компании «УКИП». Структуры отставного генерала Зарицкого ранее выиграли тендер на застройку территории возле «Ласточкиного гнезда». Сообщалось также, что он намерен инвестировать в ряд других строительных проектов на территории Севастополя и Балаклавы. В их числе – гражданский аэропорт Бальбек.

Компания «Южный проект» была создана банком «Россия», председателем совета директоров которой является кремлевский олигарх Юрий Ковальчук. Указанная персона и связанные с ним коммерческие структуры попали под санкции США еще в начале аннексии Крыма. Американская и европейская власти имеют серьезные основания полагать, что Ковальчук тесно связан с российским президентом Владимиром Путиным. Банк «Россия» часто упоминается в СМИ как один из «кошельков» главы российского государства. Официальными акционерами банка, кроме Ковальчука, есть родственники и друзья президента России: Геннадий Тимченко, Сергей Ролдугина, Николай Шамалов (его называли «зятем Путина»), Михаил Шеломов и Татьяна Свитова. О компании «Южный проект» громко заговорили, когда в конце 2017 года друзья российского лидера начали активно скупать крымские винодельческие предприятия.

Кремлевские пропагандисты пытаются убедить крымчан, что американские санкции якобы не могут повлиять на региональную экономику и социальную сферу, но это – чистой воды лукавство. Во-первых, Вашингтон в очередной раз «пнул» российское начальство и владельцев кремлевских «кошельков» за аннексию украинского полуострова. Власти США методично напоминает Москве, что вопрос аннексированного Крыма не «закрытое», и Белый дом приложит усилия, чтобы затруднить россиянам освоения полуострова.

Министерство финансов США также подало четкий сигнал европейским русофилам: режим санкций постепенно усиливаться, надеяться на молчаливое признание факта аннексии не стоит. Основной адресат подобных посланий – такие политики, как бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. В недавнем интервью он назвал аннексию полуострова «реальностью, которая однажды должна быть признана».

Действия американского правительства в очередной раз указывают, что «российский» Крым обречен быть убыточной «серой зоной»: без инвестиций, западных технологий и цивилизованного делового климата.

Во-вторых, крупному российскому бизнесу указали, что американские службы имеют в своем распоряжении исчерпывающую информации о том, кто и сколько вкладывает в «отжатый» Крым. Прятаться за «фирмы-прокладки» и искать схемы по обходу ограничений бессмысленно. Предприятия, которые не имеют широкого доступа к государственным деньгам, отказываются работать с полуостровом напрямую. Типичный пример – известные российские торговые сети и мобильные операторы. Стабилизация региональной экономики и удержания цен на основные товары возможны только в условиях рыночной конкуренции, но в Крыму этого нет. Основная причина – экономическое давление Запада.

Третье, новые санкции США в очередной раз пролили свет на неприятные факты – самые «жирные» активы на полуострове захватила группа приближенных к Кремлю олигархов. В регион заходят только те, кто, так или иначе, фигурирует в американских «черных списках» и имеет доступ к бюджетным миллиардам.

Полуостров превратили в огромную площадку для «освоения» денег, выделенных в рамках Федеральной целевой программы по «развитию» Крыма. Компании «Стройгазмонтаж» (строительство Керченского моста), «ВАД», занимающаяся возведением трассы «Таврида», «Технопромэкспорт», которая попалась на турбинах Siemens, концерн «Алмаз-Антей» и подобные предприятия контролируются лицами, приближенными к Путину. Пока крымчанам рассказывают о небывалом «процветание», друзья и родственники российского президента занимаются личным обогащением.

Как сообщалось ранее, репрессии в Крыму должны усилить санкции против России.

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