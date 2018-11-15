Под Киевом пьяные подростки избили бездомного до смерти

Под Киевом пьяные подростки избили бездомного до смерти. Правоохранители уже успели задержать нападавших.

В Ирпене Киевской области двое пьяных парней до смерти избили бездомного, – сообщает sud.ua со ссылкой на пресс-центр НП в Киевской области.

Тело 49-летнего мужчины было найдено в лесополосе возле озера в Ирпене. Во время расследования правоохранительные органы установили, что два местных жителя, 16 и 17 лет, распивали алкогольные напитки на берегу озера и в это время там отдыхал мужчина.

По неизвестным причинам, между ними возник конфликт, который перерос с драку, в ходе которой подростки до смерти избили бездомного.

Полицейские установили личности подростков и задержали их.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о другой трагедии в Одесской области. В Подольском районе в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, который констатировал смерть четырехмесячного ребенка. Как выяснилось во время следствия, мать по неосторожности задушила 4-месячного ребенка, потому что тот кричал.

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