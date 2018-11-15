Первые морозные выходные: Синоптики сообщили, где в Украине ждать снега

В Украине в пятницу, 16 ноября, небольшой мокрый снег и дождь ожидается в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях, ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Об сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Облачно с прояснениями. В южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман; на дорогах северных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, на западе и юге страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла», – говорится в сообщении.

В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°. На Киевщине также облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На выходные дни осадки в Украине не прогнозируются, лишь 17 ноября в Приазовье, 18 ноября в западных и северных областях небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, на юге страны 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла. На Закарпатье без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 3-8 м/сек.

На Киевщине 17 ноября без осадков, 18 ноября небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Согласно прогнозу, в южных, Донецкой, 20 ноября и в центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, 19 ноября в западных и северных областях, 20 ноября в Карпатском регионе небольшой снег (на Закарпатье с дождем); на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в южных областях и на Закарпатье ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла. В Крыму небольшие осадки преимущественно в виде дождя; температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10° тепла.

В столичном регионе 19 ноября небольшой снег, 20 ноября без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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