Оккупанты на Донбассе применяют зенитные установки, минометы и БМП

За минувшие сутки, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями», – говорится в сообщении.

Как говорится, враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Счастье, Старый Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутовое, Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы захватчики применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара.

В штабе сообщили, что в ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

15 ноября враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного – еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.

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