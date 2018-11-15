Общество проигнорировали: В Тернополе тайно повысили тарифы на проезд

В Тернополе городской совет так повысил тарифы на проезд в общественном транспорте.

Решение принято 15 ноября на заседании исполнительного комитета, сообщает пресс-служба городского совета.

Изменение тарифа осуществили в полутайном режиме: ни СМИ, на общественность не были проинформированы о запланированном повышении именно сегодня.

Согласно решению исполкома, с 17 ноября стоимость проезда растет: в троллейбусах – с 3 до 5 грн (+67%), в маршрутках – с 4 до 6 грн (+50%).

При этом, как сообщают в городском совете, с 20 декабря стоимость проезда вырастет еще раз – для тех, кто не пользуется «Картой тернополянина». Оформить ее могут те, которые прописаны или официально работают в Тернополе, а также жители сел, вошедших в состав Тернопольской МТО. Стоит такая карта около 57 грн и на ее изготовление нужно ждать минимум месяц.

Мэр города Сергей Надал заявил, что новые тарифы ввели на основе полученного заключения независимого эксперта, представленных расчетов профильной депутатской комиссией и расчетов стоимости проезда местными общественными активистами.

Между тем, активисты заявили, что власть полностью проигнорировала требования горожан, которые из-за тарифного вопроса несколько раз устраивали массовые акции протеста.

«Сегодня исполком городского совета во главе с мэром Тернополя Сергеем Надалем принял очередное позорное решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Расчеты и предложения, представленные общественностью, полностью проигнорированы, также не взято во внимание наработки рабочей комиссии по транспорту. Нам не только не сообщили результатам проверки аудиторской фирмы, но и не сказали, какая именно фирма проводила данный аудит», – прокомментировал решение общественный активист Олег Синовец.

Не предоставили такой информации и в профильной депутатской комиссии. Как сообщил местному изданию «20 минут» глава транспортной комиссии Иван Зинь, он ожидал заключения независимой аудиторской фирмы, которая проверяла тарифы, но по состоянию на 14.00 15 ноября так и не получил. Тем временем исполком уже принял решение.

Как сообщала ИA ZIK, в Тернополе горожане взбунтовались против новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Городская рада повысила цену с 1 ноября.

После протестов жителей вернули прежние тарифы, однако взбунтовались частные перевозчики.

По требованию общественности в городском совете обязались осуществить перерасчет тарифа, заказав независимый аудит, а также обнародовать расчеты для общественности.

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