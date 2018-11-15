Неизвестный в Запорожье бросил в граждан взрывное устройство

В Запорожье злоумышленник бросил в сторону мужчин взрывное устройство. Пострадавших доставили в больницу. В городе и области введена полицейская операция «Сирена».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

«14 ноября в 19:05 до Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Вийськбуд произошел взрыв. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывное устройство, от взрыва которого пострадало трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении», – указано в сообщении правоохранителей.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу. Они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитета и крупного бизнеса. На место происшествия выехал председатель областной полиции, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты.

«Сейчас открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обращаемся к гражданам с пониманием отнестись к оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся полицией в городе и области для установления и задержания злоумышленника», – добавили в полиции.

Напоминаем, полиция установила личность мужчины, который подорвался в машине в Киеве.

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