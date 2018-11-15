live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
15 ноября, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
15 ноября, четверг
Анонс програми Стежками війни: Стати на ноги - 15.11.18, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Стати на ноги - 15.11.18, о 23.00
15 ноября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 15 ноября, 2018, 14:01 Мир
Навальный выиграл иск к России на 50 тысяч евро

Европейский суд по правам человека признал, что государство Россия нарушило права оппозиционного политика Алексея Навального из-за его арестов и задержаний.

Соответствующее решение Большая палата ЕСПЧ приняла в четверг, сообщает Укринформ.

«Большая палата нашла нарушения некоторых прав Алексея Навального в 2012 и 2014 годах», – говорится в решении суда.

Навальный подал иск в отношении РФ в связи с его задержаниями, арестами и административным взысканием в указанные годы.

Согласно решению суда государство Россия должна выплатить Навальному 50 тыс. евро на возмещение нематериальных убытков, 1,25 тыс. евро – за нанесенный материальный ущерб и 12,653 евро за судебные издержки.

Напомним, недавно Навального не выпускали за границу на заседания суда ЕСПЧ. Но потом его таки выпустили.
РоссияАлексей Навальныйсудновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-15 15:09 :40