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четверг, 15 ноября, 2018, 17:48 Экономика
Нацбанк запустил в обращение шестигранные монеты номиналом 5 гривень

С 14 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение набор серебряных монет «100-летие Национальной академии наук Украины».

Об этом на своей странице сообщил музей денег НБУ в Facebook.

Монеты будут называться «Эра мира», «Эра перемен», «Эра технологий», «Человек, время, пространство».

«Набор посвящен науке – важнейшему фактору технического и социально-культурного прогресса, неотъемлемой составляющей духовной культуры человечества, которое вступило в эпоху информации», – сообщили в музее.

Все монеты имеют оригинальную шестигранную форму и номинал 5 гривень.

facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
НБУмонетыновости Украиныновости экономики
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2018-11-15 19:21 :45