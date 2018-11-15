Нацбанк запустил в обращение шестигранные монеты номиналом 5 гривень

С 14 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение набор серебряных монет «100-летие Национальной академии наук Украины».

Об этом на своей странице сообщил музей денег НБУ в Facebook.

Монеты будут называться «Эра мира», «Эра перемен», «Эра технологий», «Человек, время, пространство».

«Набор посвящен науке – важнейшему фактору технического и социально-культурного прогресса, неотъемлемой составляющей духовной культуры человечества, которое вступило в эпоху информации», – сообщили в музее.

Все монеты имеют оригинальную шестигранную форму и номинал 5 гривень.

facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.