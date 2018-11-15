Нападавших было четверо: Полиция сообщила новые подробности нападения на Андреевскую церковь

Начальник Главного управления Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что злоумышленники, которые напали на Андреевскую церковь в Киеве, действовали вчетвером.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, – передает тиждень.

«По предварительным данным, изъяли видеозаписи и можем говорить, что их было не двое, а больше, минимум четверо людей», – сказал он.

«Информация о том, что несколько человек бросили бутылки с возможной зажигательной смесью в помещение Андреевской церкви, поступило в полицию примерно в 8:05. Эти бутылки не разбились. Один из охранников пытался их задержать, они убегали и применили в отношении него газовый баллончик. Его здоровью ничего не угрожает. Полиция сразу была на месте преступления. Изъяли эти бутылки, рюкзак нападающих, где также были бутылки», – пояснил Крищенко.

Напомним, белорусская церковь может получить автокефалию по украинскому сценарию.

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