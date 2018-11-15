Наливайченко обещает остановить нападения на журналистов, если его изберут президентом Украины

Лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко обещает остановить волну агрессии против журналистов в случае избрания его президентом Украины.

Об этом он заявил в Национальном союзе журналистов (НСЖУ) после подписания «Декларации в защиту свободы слова».

Валентин Наливайченко подчеркнул, что украинская власть должна наказать заказчиков и организаторов многочисленных нападений на журналистов. Он добавил, что также власть должна отказаться от использования админресурса и силовиков для давления на журналистов или вмешательства в их деятельность.

«Независимые украинские медиа – наше мощнейшее оружие в противодействии внешней агрессии РФ и внутренней коррупции», – отметил политик.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко констатировал: в последнее время в Украине участились нападения на журналистов, все чаще звучат сообщения о фактах давления и запугивания.

«С начала прошлого года произошло 160 нападений на украинских журналистов. 71 – только с начала этого года. Наказание в 200 гривен не останавливает волны агрессии против представителей СМИ», – сказал он.

Валентин Наливайченко подчеркнул, что всегда считал свободу слова основным показателем свободы в стране. Он добавил, что как председатель СБУ он никогда не преследовал журналистов, общественных деятелей и политиков.

Наливайченко считает, что в Украине нужно запретить открытие любых незаконных дел против журналистов.

«Дело Гонгадзе начиналась именно с открытия такого дела. Поэтому это сильная важная инициатива. Это то, что нужно сейчас Украине и украинскому обществу», – уверен Наливайченко.

Лидер партии «Справедливость» отметил, что согласно рейтингу Freedom House, Украина является «частично свободной страной». Наливайченко пообещал, что сделает Украину «полностью свободной» страной.

Кроме этого политик рассказал, что негативно относится к публикации личных данных журналистов. По его словам, никакой пользы от раскрытия этих данных нет.

Комментируя ситуацию с преследованием правоохранителями журналистки Натальи Седлецкой, Наливайченко отметил, что выступает за принятие закона о защите журналистов и их источников вроде того, что действует в США.

По его убеждению, для раскрытия этого и других подобных преступлений, во-первых, необходима политическая воля, прежде всего, власти. Во-вторых, необходимо консолидировать усилия всех правоохранительных и силовых органов. А в-третьих, нужны регулярные отчеты правоохранителей о ходе расследования.

Он также отметил, что в первую очередь власть должна ответить на вопрос, были причастны к убийству Шеремета представители украинских спецслужб – действующие или бывшие.

Валентин Наливайченко поддерживает инициативу о введении моратория на проверки СМИ. Политик считает, что такой мораторий должен действовать не только во время выборов. «Это нужно сделать постоянной повседневной нормой», – отметил Валентин Наливайченко.

Напомним, лидер движения «Справедливость», бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, комментируя введение РФ санкций против Украины, заявил, что никакие санкции не заставят Украину покориться и прекратить борьбу с российским агрессором.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.