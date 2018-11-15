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четверг, 15 ноября, 2018, 21:29 Экономика
Накопительную пенсионную систему отсрочили на год

В Министерстве социальной политики предложили отсрочить введение второго накопительного уровня пенсионной системы на один год – до 1 января 2020 года.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно справедливого механизма начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», пишет «Экономическая правда».

Вчера, 14 ноября, на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева предложил внести соответствующие изменения.

Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней.

Напомним, свой стаж и официальную зарплату можно узнать онлайн.
пенсииМинистерство социальной политикиденьгиновости Украиныновости экономики
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