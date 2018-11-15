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четверг, 15 ноября, 2018, 18:19 Экономика
Нафтогаз не будет одалживать $1 млрд из-за высоких процентов, – Коболев

Национальная акционерная компания Нафтогаз решила не размещать еврооблигации на сумму в один миллиард долларов из-за высоких процентов.

Об этом написал глава компании в Facebook.

«Чтобы прекратить очередное предательство от наших «пламенных сторонников» в пророссийских медиа: Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций Нафтогаза: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств в настоящее время нецелесообразным», – говорится в сообщении.

Он добавил, что, при благоприятных условиях, вернутся к этому вопросу.

«Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию, планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках по более благоприятным условиям», – написал Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что Нафтогаз собирается позаимствовать 1 миллиард долларов под почти 11 процентов.
Нафтогаз Андрей Коболевновости Украиныновости экономики
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2018-11-15 19:21 :19