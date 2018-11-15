На президентских выборах Кошулинский может рассчитывать на стартовый рейтинг 8%, – социолог

Единый кандидат в президенты от националистических сил Руслан Кошулинский имеет реальные шансы попасть во второй тур президентских выборов, ведь он уже на старте будет иметь суммарный рейтинг Олега Тягнибока и Дмитрия Яроша, что в сочетании с не определившимися избирателями может достигать 8%.

Такое мнение высказал директор Центра информационных проблем территорий Национальной академии наук Украины, эксперт по социальной психологии Петр Жук, сообщает интернет-издание depo.ua.

«После заявления Яроша об отказе от участия в президентской гонке и поддержке кандидатуры Руслана Кошулинского вырисовывается интересная картина. В последнее время президентский рейтинг Тягнибока колебался в пределах 3-3,5%, а Яроша – 1-1,5%. Кроме того, около 50% избирателей еще не определились. Поэтому можно говорить, что Кошулинский, который по факту еще не начал избирательную кампанию, может рассчитывать на стартовый рейтинг около 8% (суммарная поддержка Тягнибока и Яроша плюс избиратели, которые еще не определились)», – рассказал социолог.

Петр Жук подчеркнул, что при достаточно высокой поддержке Руслан Кошулинский имеет едва ли не самый низкий антирейтинг среди националистов.

«В воображении украинцев Кошулинский воспринимается как еще одно новое лицо среди претендентов на кресло главы государства. На нем практически нет негатива: он не отличался ни одиозными заявлениями, ни какими-то скандалами. К тому же любая критика всегда падает, прежде всего, на официальных лидеров политических сил. Поэтому сейчас он имеет даже больший электоральный потенциал, чем Тягнибок, Ярош или любой другой председатель политической партии», – уверен эксперт.

По его словам, именно поэтому Кошулинский как единый кандидат от националистов имеет наибольший потенциал электорального роста.

«При удачно проведенной кампании может произойти такой же неожиданный кумулятивный эффект, как на местных выборах 2015 года во Львове. Тогда кандидат в мэры Кошулинский при стартовом рейтинге 2-3% в итоге набрал 36,86%. То есть в 12 раз больше. При этом партийный результат «Свободы» во Львове составлял всего 9,57%, что почти в четыре раза меньше, чем у Кошулинского. Как видим, Кошулинский однажды уже сумел выйти за рамки партийной ниши», – напомнил Петр Жук.

При этом он не исключил, что тогда многократного мэра Львова Андрея Садового от поражения спас лишь тот факт, что Руслан Кошулинский включился в кампанию «слишком поздно, когда она уже шла полным ходом».

«Конечно, на это были объективные причины: оппонент Садового на тот момент проходил службу в рядах ВСУ. Но теперь затягивание со стартом кампании ничем не оправдано. Потому президентские выборы – это не тот калибр, что местные. Если националисты хотят получить результат и сделать хороший задел на парламентские выборы, то должны уже разворачивать штабы, а не тянуть с согласованием единого кандидата до конца года. Тогда Кошулинский может иметь реальные шансы попасть во второй тур», – резюмировал Петр Жук.

Напомним, председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах. Вместо этого он предлагает выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслан Кошулинский. Свой шаг лидер «Свободы» объясняет желанием ускорить процесс объединения националистов.

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