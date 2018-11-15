На Киевщине зоозащитники поймали злоумышленников, которые могли убить сотни животных

В среду, 14 ноября, в Барышевке Киевской области активисты поймали злоумышленников, которые перевозили в своем автомобиле трупы животных.

Об этом пишет активистка Светлана Лаврикова в Facebook.

По ее словам, пойманны супруги под видом волонтеров собирали деньги на приют, в котором с особой жестокостью убивали животных.

Кроме того, как отмечает госпожа Лаврикова, злоумышленники брали породистых животных и воровали их, чтобы разводить потомство.

«У живодеров до сих пор находятся животные, которых они прячут. Также они не говорят о их местоположение. Отдавать добровольно не хотят!» – пишет активистка.

Сегодня, 15 ноября, злоумышленники начали давать показания в местное отделение прокуратуры.

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