На Киевщине зоозащитники поймали злоумышленников, которые могли убить сотни животных

В среду, 14 ноября, в Барышевке Киевской области активисты поймали злоумышленников, которые перевозили в своем автомобиле трупы животных.
Об этом пишет активистка Светлана Лаврикова в Facebook.
По ее словам, пойманны супруги под видом волонтеров собирали деньги на приют, в котором с особой жестокостью убивали животных.
Кроме того, как отмечает госпожа Лаврикова, злоумышленники брали породистых животных и воровали их, чтобы разводить потомство.
«У живодеров до сих пор находятся животные, которых они прячут. Также они не говорят о их местоположение. Отдавать добровольно не хотят!» – пишет активистка.
Сегодня, 15 ноября, злоумышленники начали давать показания в местное отделение прокуратуры.
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