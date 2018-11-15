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четверг, 15 ноября, 2018, 9:20 Мир
МВД России готовится к «классовым боям»: эксперт рассказал о катастрофической ситуации в стране

Российские силовики готовятся к подавлению возможных акций протеста в связи с ухудшением социальной обстановки в стране.

Об этом в Facebook написал доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Валерий Соловей, – сообщает Апостроф.

«МВД готовится к «классовым боям» с населением осенью-зимой 2019 года вследствие резкого ухудшения ситуации. Бензин по 70-80 рублей за литр, колоссальный рост коммунальных и налоговых платежей», – написал он.

По словам Соловья, в частных беседах чиновники стали уверенно использовать слова «катастрофа» и «крах» для описания «сияющей перспективы».

«В частных беседах с американскими» партнерами «за рубежом даже лояльные олигархи и недавние руководители российской экономики решительно отмежевываются от внешней политики Кремля», – добавил эксперт.
Россияновости мираМВД РФВалерий Соловей
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2018-11-15 10:12 :20