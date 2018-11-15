Мокан: 22 ноября является оптимистичной датой для проведения объединительного Собора, но нереальной

До 22 ноября остается всего неделя и, видимо, организаторы Собора просто не успеют его подготовить за такой короткий срок. Ведь есть много неурегулированных вопросов среди участников процесса.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил политолог и кандидат политических наук Василий Мокан.
«На 22 ноября в Украине приходится немало знаменательных событий. Это и голосование по бюджету во втором чтении и проведения объединительного Собора. Но и первое, и второе маловероятно. Ведь остается неделя и мне кажется, что просто не успеют к нему подготовиться. За то, что есть много неурегулированных вопросов среди участников процесса», – сказал Мокан.
Он заявил, что это касается и юридического названия поместной церкви, и определения процедуры, кто может претендовать на должность предстоятеля.
«Например, относительно названия существуют юридические нюансы. Ведь Вселенский Патриархат считает, что нет Украинской православной церкви, должно звучать название звучать в контексте «Православная церковь в Украине». В то же время недавно был комментарий Филарета, который говорил, что название будет звучать как Украинская православная церковь. То есть есть нюансы даже на этом уровне. Конечно, я не говорю, что это станет преградой для объединительного Собора. Безусловно, все пройдет нормально. Просто это требует времени для урегулирования различных юридических и процедурных моментов. Поэтому 22 ноября, как на меня, является довольно оптимистичной датой, но, видимо, нереальна», – считает он.
Его коллега политический консультант Андрей Вальчишин отметил, что 22 ноября скорее является политическим делом.
«Пожалуй, еще в сентябре начали говорить о дате для объединительного Собора. То есть тогда, когда стала понятна серьезность намерений и подтверждение Вселенского Патриархата. Я согласен, что есть несколько аспектов. Потому что с одной стороны, это все же является политическим делом и к организации приобщены политики, даже самого высокого государственного уровня. А политики любят делать что-то под символические даты», – прокомментировал Вальчишин.
Он вспомнил, что именно 21-22 ноября является началом Євромайдану и Оранжевой революции. И поэтому, возможно, есть какие-то рекомендации относительно проведения Собора именно в это время. Хотя церковь в этом вопросе является сдержанной.
«На самом деле, есть противоречия как в отношении названия, так и того, кто возглавит церковь. Ведь есть более-менее понимание по Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви. Но только вчера и позавчера продолжались в активной фазе встречи с отдельными епископами Московского патриархата, которые хотят присоединиться. Поэтому основное, чтобы желание отдельных политиков сыграть классно в какую-то дату, не помешали в целом этому процессу. Ибо спеша, можно упустить моменты или создать конфликты на пустом месте», – подчеркнул он.
Напомним, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявил, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой Украинской поместной церкви, может состояться 22 ноября.