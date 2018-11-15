Мэра Смелы уже отправляли в отставку, – депутат Кривенко

Проблема в Смеле не вчера возникла. Этого мэра депутаты городского совета отправили в отставку сразу же после избрания. Он два года судился, и вот в марте он вернулся на свою должность.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал народный депутат, внефракционный (автор постановления о досрочных выборах Смелянского городского головы и городского совета) Виктор Кривенко.

Гость программы, комментируя отсутствие отопления в Смеле, отметил, что там необходимо провести перевыборы, но местные депутаты «клещами вцепились» за кресла. А в отношении городского головы Смелы господина Цибка, нардеп отметил, что когда он был на вече в Смеле, Цыбко отключил телефон.

«Я ему со сцены звонил. Поэтому люди единогласно проголосовали и о перевыборах, и об отзыве депутатов, и поддержали наше постановление о досрочных выборах как городского головы, так и местных депутатов»,– отметил Виктор Кривенко.

По словам народного депутата, смеляне совсем не доверят нынешнему городскому голове Алексею Цибку.

«Но, если люди ему доверят, они его выберут. У депутатов также есть шанс. Но ведь проблема не вчера возникла. Этого городского мэра отправили в отставку сразу же после избрания депутаты. Он два года судился, и вот в марте он вернулся на свою должность. То за полгода можно было хотя бы «буржуйки» поставить возле детских садов и дровами отапливать?»,– недоумевает нардеп.

Виктор Кривенко добавил, что местные жители не будут платить деньги, которые компания-посредник задолжала «Нафтогазу».

«А ситуация здесь очень простая. Эту частную компанию «завела» смелянская власти в 2010-м году. Но центральная власть не расследует это. Поэтому тут есть составляющая государственной вины и изъяны. А то, что наконец-то собирают комиссию по чрезвычайной ситуации, это то, что мы требовали еще с июня»,– добавил нардеп Кривенко.

Напомним, с 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет Смелы.

Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

Поставки тепла в Смеле задерживают не впервые. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией «Смелаенэргоинвест», которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

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