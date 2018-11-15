Матери Павла Гриба разрешили свидание – второе за 15 месяцев

Матери украинского политзаключенного Павла Гриба позволили второе за 15 месяцев свидание с сыном.

Об этом рассказал отец мальчика Игорь Гриб, сообщает «Громадское».

«Мария Гриб встретится с сыном 26 ноября. После суда 15 ноября женщина вернется в Украину, а впоследствии поедет на свидание», – говорится в сообщении.

По словам матери, Павел «серый, выглядит плохо».

Как сообщалось, на заседании 15 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону допросил по делу Павла Гриба главного свидетеля обвинения Татьяну Ершову, которую он якобы склонял к теракту.

Сам 20-летний политзаключенный отказался свидетельствовать в суде.

Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.

23 июля суд приостановил рассмотрение дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не существовало во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали «процессуальной ошибкой».

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание под стражей для Павла Гриба.

9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, который выдвинул незаконное обвинение Павлу Грибу.

По словам родственников парня, у Павла Гриба портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

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