live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
15 ноября, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
15 ноября, четверг
Анонс програми Стежками війни: Стати на ноги - 15.11.18, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Стати на ноги - 15.11.18, о 23.00
15 ноября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 15 ноября, 2018, 18:11 Спорт
Матч Турция – Украина будут судить арбитры из Косово

Товарищеский футбольный поединок Турция – Украина, который состоится 20 ноября в Анталии, доверено судить бригаде арбитров из Косово.

В роли главного арбитра выступит 29-летний Генец Нуза, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На линиях ему будут помогать Фатлум Бериша и Бухар Селимай. Четвертый арбитр – Бешфорт Косуми.
Футбол ФФУСборная Украины по футболуФутбол УЕФАФутбол Андрей Шевченкофутбол Лига Нацийновости спорта
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-15 19:21 :26