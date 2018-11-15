Матч Турция – Украина будут судить арбитры из Косово

Товарищеский футбольный поединок Турция – Украина, который состоится 20 ноября в Анталии, доверено судить бригаде арбитров из Косово.

В роли главного арбитра выступит 29-летний Генец Нуза, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На линиях ему будут помогать Фатлум Бериша и Бухар Селимай. Четвертый арбитр – Бешфорт Косуми.

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