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четверг, 15 ноября, 2018, 22:57 Мир
«Крымский скандал»: В Праге тысячи людей требуют отставки премьера

На центральные улицы Праги вышли тысячи людей, которые требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с поездкой сына в оккупированный Крым.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Однако.

Люди держат плакаты, на которых написано Andrej do krimu (игра слов – призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму).

На одном из плакатов изображена врач Протопопова, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, а потому его нельзя было судить по так называемому делу «Гнезда аиста» по махинациям со средствами ЕС.

На плакате имеется надпись: «Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!».

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот «страдает психическим расстройством».

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Чехияоккупирован КрымАндрей Бабишновости мира
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