«Крымский скандал»: В Праге тысячи людей требуют отставки премьера

На центральные улицы Праги вышли тысячи людей, которые требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с поездкой сына в оккупированный Крым.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Однако.

Люди держат плакаты, на которых написано Andrej do krimu (игра слов – призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму).

На одном из плакатов изображена врач Протопопова, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, а потому его нельзя было судить по так называемому делу «Гнезда аиста» по махинациям со средствами ЕС.

На плакате имеется надпись: «Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!».

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот «страдает психическим расстройством».

Читайте также: В Крыму мой сын был счастливым, – премьер Чехии показал провокационные фото

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.