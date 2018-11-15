Координатор ОД «Честно»: На выборах побеждают деньги и админресурс

Украинские выборы построены так, что выигрывают на них люди, у которых есть много денег или админресурс. Соответственно и парламент превращается в место, где «отрабатывают деньги», голосуя, в том числе, и в интересах олигархов.

Такое мнение во время информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал координатор Общественного движения «Честно» Николай Выговский.

Он подчеркнул: конечно, в Украине есть политики, напрямую не связанные с олигархами. Однако, вопрос в том, какие у них шансы получить власть.

«К сожалению, преимущественно в Украине выборы построены так, что побеждает либо тот, у кого, условно, больше денег или административного ресурса», – считает Выговский.

По его словам, это всегда работает на парламентских выборах.

«Половина депутатов избирается в мажоритарных округах. Там побеждает тот, кто сочетает свою финансовую состоятельность с поддержкой админресурса или местных элит, которые уже вместо него договорятся о этот ресурс», – отметил эксперт.

Другую же половину парламента выбирают уже по закрытым партийным спискам, где первую пятерку могут представлять «красивыми новыми лицами» – волонтерами, певцами или спортсменами. Другие же места дерибанятся между олигархами и партийными лидерами.

«Избиратель голосует с мыслью: если там этот волонтер, спортсмен или ветеран войны, то и партия хорошая. Однако, в втором-третьем десятке конечные бенефициары этих полит-проектов – олигархи – вместе с партийными лидерами решают, кто попадет в другую часть списка», – отметил эксперт.

Следовательно, по его словам, это могут быть люди, готовые заплатить от 2 до 20 миллионов долларов, или же группа, которая представляет интересы конкретного олигарха.

«То есть, происходит такая себе торговля местами в партийных списках. Соответственно, парламент превращается в место, в которое попадают за деньги. Оказываясь там, эти деньги отрабатывают – как в своих мелких вещах, своих шкурных интересах, так и тех же олигархов, которые готовы платить средства за те или иные голосования», – рассказал эксперт.

Как отмечалось ранее, председатель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко заявлял, что нет оснований ожидать реванша пророссийских сил на предстоящих выборах.

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