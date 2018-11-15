Кадыров подарил Mercedes 5-летнему мальчику, за то, что тот отжался четыре тысячи раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил подарить автомобиль Mercedes пятилетнем Рахиму Куриеву, который якобы отжался 4105 раз подряд.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на ТАСС.

Машину ребенку подарил якобы благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова.

В ответ мальчик отжался прямо на капоте автомобиля.

Добавим, что благотворительный фонд Ахмата Кадырова существует с 2004 года. Газета «Коммерсант» в 2015 году писала, что сотрудники бюджетных учреждений Чечни добровольно-принудительно переводят туда 10% своих доходов.

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