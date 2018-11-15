Instagram дал сбой

Пользователи Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе социальной сети 15 ноября.

Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключение популярных интернет-ресурсов, передает «Укринформ».

Как отмечается, в четверг вечером сервис получил 287 жалоб на работу Instagram. У 56% обратившихся возникли проблемы с новостной лентой, еще 24% жалоб касались авторизации в Instagram, 19% – работы сайта соцсети.

По данным портала, основное количество жалоб поступило из восточного побережья США и стран Западной Европы. В частности, о неполадках рассказали пользователи из Лондона, Берлина, Гааги, Парижа, Рима и Нью-Йорка.

Что касается Украины, то проблемы с соцсетью возникли у пользователей с юго-западного и центрального регионов страны.

Напомним: массовый сбой в работе Instagram ранее произошел в июле.

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