Греческие археологи нашли город Тенея, который основали троянцы – пленники царя Агамемнона

В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, вероятно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города некогда было известно в основном из исторических источников.

Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции, – сообщает Meduza.

Город обнаружили возле села Хилиомоди на полуострове Пелопоннес. Систематические раскопки в этом районе начались в 2013 году. Сначала археологи обнаружили несколько кладбищ с золотыми украшениями в могилах.

На одном из них «черные копатели» нашли две статуи римской эпохи и попытались продать их за 10 миллионов евро, рассказала Associated Press греческий археолог Елена Пробки, которая руководит раскопками.

Во время очередного этапа раскопок, что прошел в сентябре-октябре, археологи впервые добрались до руин Тенеи – это фрагменты стен, а также глиняных, каменных и мраморных полов. Кроме того, они нашли 200 древнеримских монет. Это еще один – кроме украшений в могилах – доказательство того, что Тенея была богатым городом. По мнению Елены Пробки, жители зарабатывали, в основном, торговлей: Тенея находилась на пути между большими древнегреческими городами Коринф и Аргос.

Об истории Тенеи известно довольно мало. Древнегреческий писатель и географ Павсаний утверждал, что город основали троянцы, которые были захвачены в плен микенскимцарем Агамемноном во время Троянской войны. Античный историк и географ Страбон писал, что жители Тенеи составлявшие большинство переселенцев, которые в VIII веке до нашей эры отправились на Сицилию и основали там колонию Сиракузы.

После того, как Рим окончательно завоевал Грецию во II веке до нашей эры, Тенея выжила и процветала. Считается, что завоеватели пощадили город, потому что он, как и Рим, был основан троянцами. Тенея пришла в упадок, вероятно, в VI веке нашей эры в результате набегов аварських и славянских племен.

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