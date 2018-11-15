Главный раввин Украины настаивает, что за синагогой следило именно НАБУ

Главный раввин Украины Асман Моше Реувен настаивает, что за синагогой в Киеве следили именно сотрудники НАБУ, несмотря на сегодняшнее опровержение антикоррупционного ведомства.

Об этом говорится на его официальной странице в Facebook.

«Мы внимательно проверили информацию, фото - и видео-записи, опубликованные в Интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознавания лиц и образов новейшей системой ANYVISION было установлено, что представленные фото с вероятностью 99,97% соответствуют следующим гражданам:

Корбан Ярослав Игоревич, согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336 115 гривен за 2017 год;

Данчишина Ирина Николаевна, согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 грн за 2017 год.

Экспертизой было установлено IP-адреса, с которых были совершены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения», – говорится в сообщении главного раввина Украины.

Асман Моше Реувен предложил встречу «всем компетентным органам».

«Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, независимо от принадлежности к религиозным или других общин. Указанная ситуация уже взята под контроль на самом высоком национальном и международном уровне», – написал он.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что за синагогой в Киеве следили сотрудники другого правоохранительного органа.

30 октября было размещено официальное заявление главного Раввина Украины и Киева в связи с выявлением прослушивания столичной Синагоги якобы проведения негласных следственных действий в отношении верующих. Сообщалось, что «собственные компетентные источники» предоставили еврейской общине информацию якобы лица, которые вели наблюдение «имеют непосредственное отношение к НАБУ». Эта недостоверная информация была широко распространена рядом сми и отдельными лицами.

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