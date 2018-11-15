Глава КИУ: Не представляю Зеленского на дебатах по судебной реформе

Говоря о высоких рейтингах шоумена Владимира Зеленского, не следует забывать, что пока еще никто не вел войну с ним, как с политиком. К тому же общество еще не слышало практически ничего о его политической позиции относительно узкопрофильных вопросов внешней политики, евроатлантической интеграции или продолжение реформ.

Такое мнение во время информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Комментируя рейтинги Петра Порошенко, эксперт отметил, что уровень его поддержки может частично измениться после старта предвыборной кампании. К тому же, сейчас ожидается Собор, поэтому получение томоса, безусловно, будет историческим событием, может несколько улучшить электоральные позиции Президента.

«И говоря о рейтингах, не стоит забывать, что сейчас избиратель ищет лицо политика, за которую хочет проголосовать – происходит поиск новой кандидатуры. Ведь уже видим, как стремительно меняются проценты – полгода назад мы говорили о Вадима Рабиновича, как об одном из вероятных претендентов на второй тур, а сейчас его рейтинг уже упал в несколько раз после прихода в политическую партию одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука», – отметил глава КИУ.

Кроме того, он отметил: заметно и значительное падение рейтингов Святослава Вакарчука. Ведь избиратель до сих пор не дождался от него прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться.

«Молодым политикам не стоит забывать, что чуда не произойдет, если они будут проводить кампании в несколько месяцев без мощной медийной поддержки. Кто не занимается этим сейчас – не разворачивает сети, не строит свою структуру, то ему будет очень сложно получить поддержку на выборах», – считает Кошель.

Однако он отметил: поддержка возможных новых кандидатов, как вот Владимира Зеленского, растет, ведь избиратель ищет новые лица, поскольку разочарован в старых политиках.

«Не имею ничего против него, он может стать достаточно ярким и неплохим политиком. Однако, сегодня не видим ответов на вопросы, которые касаются внешней политики, евроатлантической интеграции, продолжения реформ. Избиратели же готовы проголосовать за кандидата, чью политическую позицию не знают вообще», – рассказал Кошель.

К тому же, по мнению эксперта, если говорить о перспективах участия комика в президентской кампании, не стоит забывать, что с ним, как политиком, пока никто не вел войны и дебатов.

«Здесь может получиться довольно много неожиданностей. Например, мне очень легко представить Зеленского на митинге в дебатах в формате лозунгов. Однако, не представляю его дебаты, скажем, в вопросе продолжения судебной реформы. Темы этих узкопрофильных вопросов могут дать как плюс, так и серьезный минус для Владимира Зеленского», – убежден эксперт.

В то же время он отметил: понимает избирателя, который готов проголосовать за Святослава Вакарчука. Ведь гражданская позиция музыканта известна, так и без обнародования политической программы можно считать, что этот потенциальный кандидат не будет обращать процесс украинизации или опровергать евроатлантический вектор.

«Не будет, и компромиссов в войне с Россией. Зная гражданскую позицию Вакарчука как патриота, думаю, избиратель получил ответы на ключевые вопросы. Там нет ничего относительно секторальных реформ, однако относительно ключевых маркеров ответа есть», – отметил Кошель.

Вместе с тем он рассказал: в целом избирательная кампания, которая уже ведется, имеет достаточно высокую «содержательную планку», в отличие от предыдущих.

«Различные социологические опросы указывают на то, что избиратель хочет видеть программы от кандидатов. Те же очень часто просто копируют то, что хочет видеть электорат. Поэтому выборы-2019 будут и соревнованием программ. Уже сейчас видим, какую высокую планку задали – дискуссии о конституционной реформе, политики обнародуют свои весьма основательные программы. В этом есть большой плюс», – отметил Кошель.

При этом, по его словам, конечно остается проблема невыполнения таких обещаний. Однако до сих пор традиционно проблема программ была на заднем плане.

«Сейчас видим, что несколько кандидатов в президенты делают акцент на избирательных программах и политических стратегиях. Поэтому избиратель уже реально потребует реализации тех или иных программ», – уверен Алексей Кошель.

Напомним, ранее политолог Владимир Манько отметил: за последние две недели телеканал «1+1» дважды подал данные соцопросов, где первые два места в рейтинге занимают Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. По мнению, эксперта, такая активность телеканала, который принадлежит одному из богатейших олигархов страны Игорю Коломойскому, не случайна, мол, именно он заинтересован в поддержке обоих кандидатов.

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